بلغت المصنفة الثانية عالمياً، الدنماركية كارولين فوزنياكي، ثاني أدوار بطولة مدريد المفتوحة، إثر تغلبها اليوم على الأسترالية داريا جافريلوفا.



وفازت فوزنياكي المرشحة الثانية للقب على جافريلوفا بنتيجة 6-3 و6-1 في ساعة و28 دقيقة.



وتواجه فوزنياكي في الدور الثاني الفائزة بالمباراة التي تجمع بين الإيطالية سارة إيراني والأسترالية آشلي بارتي.