نشوب حريق كبير في شقة بسرس الليان بالمنوفية

تبلغ لقسم شرطة سرس الليان بنشوب حريق بمنزل، بشارع مصطفى كامل بمدينة سرس الليان، وبالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذي نشب بشقة بالطابق الثانى لعقار مكون من ثلاثة طوابق ملك المدعو "م.ع.ع.ب - 35 عامًا" سائق، ومقيم بذات الناحية، ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات، وتمثلت التلفيات في احتراق بعض الأثاث والأجهزة الكهربائية بحجرة الصالون.



وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 716 إداري قسم سرس الليان لسنة 2018م. وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.