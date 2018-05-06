وزير الشباب يبحث التعاون مع نظيره الكويتي.. واستعدادات مباراة المنتخبين الودية

التقى ظهر اليوم الأحد، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت محمد ناصر الجبري لبحث التعاون الثنائي على صعيد مجالي الشباب والرياضة.





ورحب الوزير الكويتي بالمهندس خالد عبدالعزيز في بلده الثاني، متمنياً مزيد من التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن الكويت تربطها علاقة متميزة مع جمهورية مصر العربية.





ومن جانبه، وجه المهندس خالد عبد العزيز الشكر للوزير محمد ناصر الجبري علي الدعوة وحسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا عمق العلاقات القائمة بين البلدين في شتى المجالات.





وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالي الشباب والرياضة وإمكانية التعاون وتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة، وذلك على صعيد علي المؤتمرات والندوات الشبابية.





كما تطرق للحديث حول مبارة مصر والكويت الودية التي تستضيفها الكويت نهاية مايو الجاري ومحاولة إيجاد طرق مناسبة لحضور الجماهير المصرية للمباراة بالتنسيق مع مكتب السفير المصري واتحاد الكرة الكويتي والشركة المنظمة.





واستعرض وزير الشباب والرياضة عدد من الملفات التي حرصت الوزارة على الانتهاء منها كإقرار قانوني الشباب والرياضة خلال 2017 وتطوير العديد من المنشآت الرياضية والشبابية خلال الفترة الماضية.





ودعا عبد العزيز نظيره الكويتي لزيارة بزيارة القاهرة وحضور اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب خلال يومي 13 و 14 مايو الجاري.





يذكر أن المهندس خالد عبد العزيز سوف يحضر حفل ختام فعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي لعام 2017 /2018 بعد تلقيه دعوة وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت.



