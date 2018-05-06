عمر بسام لـ"الفجر الرياضي": نسعى للوصول إلى نهائي الكأس وصناعة التاريخ
الأحد 06/مايو/2018 - 05:38 م
أحمد شاكر
أكد عمر بسام لاعب الأسيوطي جاهزيته لمواجهة نصف
نهائي كأس مصر أمام سموحة والمقرر لها الثلاثاء 8 أبريل الجاري.
وقال "بسام" في تصريحات خاصة إلى الفجر
الرياضي:"تغيبت عن فريقي الفترة الأخيرة بسبب إصابتي بجزع فى الرباط الداخلي
للركبة".
وأضاف بسام : "تماثلت للشفاء الآن وجاهز
لمواجهة سموحة بالكأس، ونسعي للوصول إلى النهائي وصناعة تاريخ للاسيوطي".
اختتم: "أمر جيد للغاية عندما يصل فريق
صاعد حديثا للدوري الممتاز إلى نهائي بطولة كأس مصر".