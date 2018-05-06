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عمر بسام لـ"الفجر الرياضي": نسعى للوصول إلى نهائي الكأس وصناعة التاريخ

الأحد 06/مايو/2018 - 05:38 م
عمر بسام لـالفجر الرياضي: نسعى للوصول إلى نهائي الكأس وصناعة التاريخ
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أحمد شاكر
 

 

أكد عمر بسام لاعب الأسيوطي جاهزيته لمواجهة نصف نهائي كأس مصر أمام سموحة والمقرر لها الثلاثاء 8 أبريل الجاري.

 

وقال "بسام" في تصريحات خاصة إلى الفجر الرياضي:"تغيبت عن فريقي الفترة الأخيرة بسبب إصابتي بجزع فى الرباط الداخلي للركبة".

 

وأضاف بسام : "تماثلت للشفاء الآن وجاهز لمواجهة سموحة بالكأس، ونسعي للوصول إلى النهائي وصناعة تاريخ للاسيوطي".

 

اختتم: "أمر جيد للغاية عندما يصل فريق صاعد حديثا للدوري الممتاز إلى نهائي بطولة كأس مصر".

المزيد عن: كورة كرة عمر بسام رياضة الاسيوطي
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