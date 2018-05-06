عمر بسام لـ"الفجر الرياضي": نسعى للوصول إلى نهائي الكأس وصناعة التاريخ

أكد عمر بسام لاعب الأسيوطي جاهزيته لمواجهة نصف نهائي كأس مصر أمام سموحة والمقرر لها الثلاثاء 8 أبريل الجاري.

وقال "بسام" في تصريحات خاصة إلى الفجر الرياضي:"تغيبت عن فريقي الفترة الأخيرة بسبب إصابتي بجزع فى الرباط الداخلي للركبة".

وأضاف بسام : "تماثلت للشفاء الآن وجاهز لمواجهة سموحة بالكأس، ونسعي للوصول إلى النهائي وصناعة تاريخ للاسيوطي".

اختتم: "أمر جيد للغاية عندما يصل فريق صاعد حديثا للدوري الممتاز إلى نهائي بطولة كأس مصر".