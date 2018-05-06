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مدير مستشفى الصدر بالعباسية: لا خسائر في الأرواح نتيجة الحريق (فيديو)

الأحد 06/مايو/2018 - 05:39 م
مدير مستشفى الصدر بالعباسية: لا خسائر في الأرواح نتيجة الحريق (فيديو)
الدكتورة ناهد كمال
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رقية جمال
 
قالت الدكتورة ناهد كمال، مدير مستشفى الصدر بالعباسية، إن الحريق الذي نشب بالمستشفى اليوم وقع في الساعة الثامنة إلا ربع صباحًا، وتم إستدعاء المطافي، وتم السيطرة عليه خلال نصف ساعة أو أقل.

وأضاف "كمال"، خلال حوارها مع مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الحريق نشب خارج مبنى المستشفى خلف عنبر 9، في بعض الأسرة المخزنة داخل المستشفى تحت سيطرة إدارة التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة، وحدث تلفيات في بعض الأسرة والترولي، منوهة إلى أن إدارة التموين الطبي قامت بحصرها، ولم نعلم عددها بعد.

وتابعت، أنه حتى الآن لم يتم التعرف على سبب نشوب الحريق بعد، منوهة إلى أن النيابة تُجري تحقيقات في تلك الواقعة.

وأوضحت، أنه تم إخلاء المبني تمامًا من المرضى فور نشوب الحريق، ولم تقع أي خسائر في الأرواح وجميع المرضى المتوجدين بالمستشفى بحالة جيدة.
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