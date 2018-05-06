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اشتباكات داخل أحد مراكز الاقتراع فى منطقة الشويفات اللبنانية

الأحد 06/مايو/2018 - 05:29 م
اشتباكات داخل أحد مراكز الاقتراع فى منطقة الشويفات اللبنانية
أرشيفية
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وكالات
 
كشفت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الأحد، وقوع اشتباكات وتضارب بالايدي في أحد مراكز الاقتراع في منطقة الشويفات، في الانتخابات النيابيّة الجارية اليوم في لبنان.


ونقلت وسائل اعلام لبنانية عن رئيس أحد الأقلام في منطقة العمروسية في الشويفات، لم يقم بتوقيع المظاريف في هذا القلم، ولم يتمّ التنبّه إلى عدم قانونية هذه الخطوة إلا بعد تصويت نحو 50 مقترعاً. 

وأوعزت القائمقام إلى رئيس القلم بإلغاء الصندوق ما أدى إلى احتجاج عدد من مناصري الحزب الديموقراطي الذين دخلوا القلم وحصل إشكال مع رئيسه، وبناءًا عليه تقدم الحزب بالطعن


وأفاد مصدر مطلع أن التصويت توقف في القلم المذكور بانتظار استقدام صندوق آخر حيث سيصار إلى نقل هذه المظاريف إليه.
المزيد عن: لبنان تراشق المنطقة الشويفات اشتباكات
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