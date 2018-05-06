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"برلماني": ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

الأحد 06/مايو/2018 - 05:35 م
برلماني: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي
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إسلام شعراوي
 
قال النائب جمال عباس عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عن حزب المصريين الأحرار، إن ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر ووصوله إلى ما يزيد عن 44 مليار دولار بنهاية إبريل 2018 هو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار في نهاية مارس 2018 بزيادة نحو 1.4 مليار دولار.

وأضاف "عباس"، إن ارتفاع نسبة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى هذا المستوى دليل واضح على نجاح استراتيجيات منظومة الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت خلال الفترة الأخيرة في ضمان استقرار أمني واقتصادي أمام المُستثمرين للاستثمار في مصر تزامنًا مع الصراعات التي تشهدها المنطقة سواء أكانت في اليمن وسوريا والعراق وليبيا.

كما أكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن الإجراءات الاقتصادية كانت تستهدف تشجيع الاستثمار بشكل مباشر والقضاء على البيروقراطية وجذب استثمارات أجنبية ومحلية.
المزيد عن: مجلس النواب البرلمان الإصلاح الاقتصادي أخبار مصر
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