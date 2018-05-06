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"الهجرة" تهدي فيلم "حكاية وطن" للوفد اليوناني والقبرصي (صور)

الأحد 06/مايو/2018 - 05:34 م
الهجرة تهدي فيلم حكاية وطن للوفد اليوناني والقبرصي (صور)
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أحمد الليموني
 
في ختام فعاليات أسبوع الجاليات "إحياء الجذور"، أهدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيلم "حكاية وطن"، على اقراص مدمجة  cd، لتوضيح أهم الصعوبات والتحديات التي واجهت الدولة المصرية وما توصلت إليه من إنجازات خلال السنوات الأربع الماضية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن فيلم "حكاية وطن" يعد كبسولة وطنية تجسد ما تم من إنجازات على أرض مصر من مواجهة للتحديات ومكافحة للإرهاب، كما يجسد الفيلم أيضًا مراحل البناء والتنمية التي تنفذها الدولة المصرية، بما يؤكد أن مصر تقف على أرجلها بأبنائها في الداخل والخارج.

وأضافت "مكرم" أن الوفد اليوناني والقبرصي المشارك في فعاليات أسبوع "إحياء الجذور"، هم الآن سفراء لمصر في الخارج بهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بما يحدث على أرض مصر فعليا، وتكذيب كل الأخبار المغلوطة التي يتم ترويجها عن مصر خارجيًا.

وعلى صعيد متواصل، أعرب الوفد عن بالغ سعادته بزيارة دير سانت كاترين ولقاء رئيس الدير كآخر محطات أسبوع الجاليات، وأعرب كذلك عن امتنانه وسعادته بحضور فعاليات أسبوع "إحياء الجذور" متمنيين العودة إلى مصر مرة أخرى.
"الهجرة" تهدي فيلم "حكاية وطن" للوفد اليوناني والقبرصي (صور)
"الهجرة" تهدي فيلم "حكاية وطن" للوفد اليوناني والقبرصي (صور)
"الهجرة" تهدي فيلم "حكاية وطن" للوفد اليوناني والقبرصي (صور)
المزيد عن: وفد يوناني وزيرة الهجرة حكاية وطن أخبار مصر
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