رئيس الهيئة العامة للتراث: المواطن سر تميز تجربة السياحة بالمملكة





أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن قبول المواطن للسياحة وتمكينها ودفعها للأمام كان أسرع بكثير مما توقع البعض، وأن المواطنين، في المناطق والمحافظات هم من صنع استراتيجية السياحة الوطنية، التي أعدتها الهيئة وأقرتها الدولة عام 2005م ويعملون الآن على تنفيذها.





وقال الأمير، في كلمته اليوم، في افتتاح ورشة عمل إطلاق مشروع تطوير التجربة السياحية، بأن المملكة تملك من القيم الفريدة والمميزات المكانية والجغرافية والقدرات البشرية ما يؤهلها لتكون من أوائل الدول سياحيا في المنطقة.



