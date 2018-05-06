بتروجت يتعاقد رسميا مع "سباعي" النصر (صور)

نجح مسؤولو نادي بتروجت، في الحصول علي خدمات أحمد السباعي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمدة ثلاثة أعوام بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله في حضور هاني أمين المدير التنفيذي لنادي النصر، وحمادة أنور مدير الكرة بنادي بتروجت، وأشرف حامد المدير الاداري بنادي النصر، وعبدالرحمن مجدي، ومهاب العربي وكلاء اللاعب و محمد السابعي شقيق اللاعب.

ويرغب نادي بتروجت بقيادة طارق يحيي المدير الفني، في تدعيم الجبهة اليسرى في ظل الرحيل المحتمل للاعب جلال العقدة نهاية الموسم الجاري.