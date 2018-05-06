وزير الإنتاج الحربي: سعيد بما حققته نقابة الصحفيين من إنجازات
الأحد 06/مايو/2018 - 05:31 م
ميسون أبو الحسن - تصوير: نيرمين فتحي
قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة تُكن كل احترام لنقابة الصحفيين ونقيبها، مُعربًا عن سعادته بما حققته النقابة من إنجازات خلال فترة وجيزة مليئة بالتحديات.
وأضاف "العصار"، خلال افتتاحه معرضًا لسلع الإنتاج الحربي بالنقابة، مع نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، أن إقامة المعرض بالنقابة ليس له هدف اقتصادي، ولكن لخدمة الصحفيين ومن ورائهم جموع المصريين، باعتبار الوزارة مؤسسة أمن قومي لا تهدف إلى الربح.
وتابع: "أسعارنا لا تُقارن، أي صحفي قبل ما يشتري حاجة يلف في كل المعارض، ولو وجد شئ أرخص وبنفس الجودة يبلغني، فأسعارنا ليس لها مثيل، والهدف أن نُرضي المواطن المصري".
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