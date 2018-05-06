موقع خليجي يكشف الدور القطري في الصحراء الغربية ودعمها لـ"البوليساريو"

كشف موقع مداد نيوز الخليجي، عن الدور القطري في منطقة الصحراء الغربية ودعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية، حيث تمتلك قطر محميات بمناطق حدودية لا تفصلها عن ميليشيات البوليساريو إلا بضعة كيلو مترات.

كشف موقع مداد نيوز الخليجي، عن الدور القطري في منطقة الصحراء الغربية ودعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية، حيث تمتلك قطر محميات بمناطق حدودية لا تفصلها عن ميليشيات البوليساريو إلا بضعة كيلو مترات.

ووصف ساكنوا الحدود، المحميات القطرية بالاستعمار لا سيما بعد تأكيدات بوضع البوليساريو ثروتهم الحيوانية تحت تصرف القطريين مقابل دعمهم للقيام بأعمال مشبوهة، وشيدت قطر مطارًا مخصصًا لتنقلات الأمراء وهو ما أثار انزعاج السكان وحرمانهم من الأبار الموجودة في نواحي المطار.