لاتسيو يتعادل مع أتالانتا لصالح ميلان وينتزع المركز الثالث مؤقتا





تعادل لاتسيو أمام نظيره أتالانتا بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم في الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.









سجل هدف لاتسيو كايسيدو في الدقيقة 24 بينما هدف أتالانتا عن طريق بارو في الدقيقة الثانية.









ارتفع رصيد لاتسيو للنقطة 71 في المركز الثالث مؤقتا لحين انتظار مباراة روما، بينما وصل أتالانتا للنقطة 59 في المركز السابع لصالح ميلان السادس بـ 60 نقطة في صراع التأهل للدوري الأوروبي.









في نفس الجولة.. فاز كييفو فيرونا على كروتوني 2-1، فيورنتينا على جنوى 3-2، سبال على بينفينتو 2-0.



