أردوغان يتوعد بتنفيذ عمليات عسكرية جديدة عبر الحدود





قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده ستنفذ عمليات عسكرية جديدة على طول حدودها، بعد هجومين سابقين في سوريا.





وأوضح "لتطهير حدودها من المجموعات الإرهابية ستشن تركيا عمليات جديدة كعمليتي درع الفرات وغصن الزيتون"، وذلك أثناء كشفه في اسطنبول الخطوط العريضة لبرنامجه تمهيدا للانتخابات المبكرة المرتقبة في 24 يونيو.





يذكر أن الجيش التركي كان قد أطلق في 20 يناير الماضي، وبالتعاون مع فصائل "الجيش السوري الحر" عملية "غصن الزيتون" ضد الجماعات الكردية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.





وفي أغسطس 2016 أطلقت تركيا عملية "درع الفرات" العسكرية، من أجل تطهير كامل المنطقة السورية الحدودية مع تركيا من "جميع الإرهابيين وطردهم نحو عمق سوريا"، حسب ما تقول أنقرة.



