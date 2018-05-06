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آلاف الشُعب المرجانية الصناعية لتنمية البيئة البحرية في المملكة

الأحد 06/مايو/2018 - 05:23 م
آلاف الشُعب المرجانية الصناعية لتنمية البيئة البحرية في المملكة
أرشيفية
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تستكمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، تجهيزات المراحل النهائية لعملية تصنيع الشعاب المرجانية الصناعية تمهيداً لإنزالها في عدد من المواقع المستهدفة بالتعاون مع شركة بوابة البحر الأحمر.

وعدد الشعاب، التي سيتم انزالها أكثر من 6000 شعبة مرجانية اصطناعية يتم انتاجها من عدة مشاريع تقوم بها الوزارة؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030، وللمحافظة على البيئة البحرية وتنميتها وإعادة تأهيل المواقع؛ التي بحاجة إلى إعادة تأهيل، وتنقسم الشعاب الاصطناعية لنوعين الاول النصف كرة بثلاثة احجام 60 سم و 90 و 120 وقطر 60 و 90 و 120 سم والنوع الثاني هو المنحني أو النصف دائرة وبثلاثة أحجام 60 و 90 و 120 سم ارتفاع وعرض 30 و 60 و 90سم , ويوجد بها فتحات مختلفة الأقطار تتناسب مع حجم الشعبة المصنعة.

وستسهم هذه الشعاب في إعادة تأهيل بعض المواقع المتدهورة في البيئة البحرية، وإيجاد بيئات جديدة تساعد على إعادة التنوع الإحيائي في البيئة، وإعادة التوازن ومرجعاً لعدد كبير من الأحياء البحرية وإكثارها.
المزيد عن: وزارة البيئة تطوير المملكة المملكة الشُعب المرجانية السعودية
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