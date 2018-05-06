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مفسرة أحلام لمتصلة: "انتي ممسوسة من الجن" (فيديو)

الأحد 06/مايو/2018 - 05:23 م
مفسرة أحلام لمتصلة: انتي ممسوسة من الجن (فيديو)
الدكتورة صوفيا زادة
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رقية جمال
 
قالت متصلة تُدعى شيماء، إنها رأت بمنامها أنها تقف أمام منزلهم ليلًا وشعرها "منكوش"، ووجدت إمرأة جميلة ترتدي ملابس بيضاء أخبرتها قائله: "أنا جتلك بنفسي ومرضتش ابعتلك حد، متعمليش كدا تاني علشان هتتعبي"، فردت قائلة: "أنا تعبانه فعلًا"، فأجابتها: "عليكي بالمعوذتين".

وعقبت الدكتورة صوفيا زادة، مفسرة أحلام، خلال حوارها على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، قائلة: "أن الشعر المنكوش بالمنام يعني مس من الجن؛ لكون المس يقشعر له بدن الإنسان أو شعره".

وتابعت: "أنا طلب السيدة منها أن تقرأ المعوذتين، يعني أن تحاول أن ترقى نفسها رقية شرعية، وأن تستعين على قضاء حوائجها بالكتمان ولا تتحدث عن الخير والنعم التى تنعم به مع أحد".
المزيد عن: الدكتورة صوفيا زادة الحدث اليوم الجن التوك شو اخبار مصر
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