أسامة ميكا مديرا فنيا لدمياط

توصل مجلس إدارة نادي دمياط برئاسة محمد أبوجنبة لاتفاق مع أسامة يوسف ميكا المدير الفني السابق للنادي الأوليمبي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالدوري الممتاز ب.





وجمعت ميكا جلسة ظهر اليوم مع مسئولي دمياط تم الاتفاق خلالها على كافة بنود التعاقد وجاري توقيع العقود وتشكيل الجهاز المعاون.





وسبق لميكا العمل كمدرب بالفريق الأول لنادي سموحة مع شوقي غريب وحمادة صدقي ومدرب عام للرجاء بالدوري الممتاز مع حمزة الجمل ومدرب عام لدمياط والقناة مع أحمد الكأس ومدير فني للأوليمبي مرتين.



