توقيع مذكرة تفاهم بين "ايتيدا" وجامعة حمدان بن محمد الاماراتية بحضور وزير الاتصالات

شهد اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وجامعة حمدان بن محمد الذكية الاماراتية بشأن تطوير منظومة للتعليم الذكي والابداع التكنولوجي لخدمة الاحتياجات الملحة في المنطقة العربية.





تأتى هذه الاتفاقية التي تصل مدتها الى 3 سنوات بهدف ضمان الجودة في مجال التعليم والتعلم الذكي وتشمل: العمل على وضع "إطار الجودة" للقائمين على تقديم العملية التعليمية، والبرامج الأكاديمية، والبحث العلمي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتعاون في إنشاء مركز اعتماد عربي للتعليم والتعلم الذكي، والذي من المتوقع الاتفاق على تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توقيع هذه المذكرة، وتتضمن بنود مذكرة التفاهم التعاون في إنشاء مراكز تقييم واختبار للبرامج الأكاديمية، والعمل على تيسير سبل تطبيق البرامج الأكاديمية بين جامعة حمدان بن محمد الذكية ومثيلاتها في مصر والبدء بتخصصات هندسة البرمجيات والتميز المؤسسي، وتوفير فرص تأهيل للقائمين على تقديم العملية التعليمية في مجال التعليم والتعلم الذكي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء مركز بحث وإبداع على الوسائط الإلكترونية كنواة في مجال التعليم والتعلم الذكي والعمل على ضم أعضاء آخرين، والتعاون في تنظيم وعقد اللقاءات العلمية وورش العمل الفنية والدورات التدريبية في مجال ضمان الجودة لخدمة تطور مفهوم التعليم والتعلم الذكي





كما تهدف مذكرة التفاهم الى تطوير المحتوى الإلكتروني الذكي من خلال إنشاء مركز تطوير المحتوى الإلكتروني الذكي لدعم الاحتياجات الأكاديمية والمهنية والتعليم المجتمعي والمستمر ويشمل إطار هذا النشاط أعمال التصميم والتطوير والتطبيق ونماذج التعلم وتوفير مصادر التعلم.





هذا وتعمل مذكرة التفاهم من خلال نطاق عملها على تشجيع التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة من خلال بنودها التي تنص على نقل الخبرات المصرية في تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تقنيات التكنولوجيا المساعدة والتعليم الذكي، وبناء وتطوير قدرات البرمجة والإبداع لدى الجيل الصاعد من خلال التوافق بين برنامجي "المبرمج المواطن" بجامعة حمدان بن محمد الذكية بالإمارات العربية المتحدة و"دوري الإبداع" في جمهورية مصر العربية، والشراكة في تنفيذ وتطبيق برنامج حمدان بن محمد للتعليم المجتمعي الذكي.





وفي مجال الإبداع وريادة الأعمال تنص الاتفاقية على العمل على بناء قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجال الإبداع وريادة الأعمال عن طريق تطوير وتعميم مقررات دراسية وتعليمية توافقية طبقاً للمعمول به لدي كل الجانبين.





وقع الاتفاقية مها خليل رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.



