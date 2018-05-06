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عاجل.. قطع المياه عن الزمالك غداً الأثنين بسبب مترو الأنفاق

الأحد 06/مايو/2018 - 04:10 م
عاجل.. قطع المياه عن الزمالك غداً الأثنين بسبب مترو الأنفاق
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أحمد الشيخ
 
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (الزمالك البحرية) بمنطقة الزمالك، وذلك ابتداءً من الساعة 8 صباح غد الإثنين، وحتى الساعة 4 عصر نفس اليوم، ولمدة 8 ساعات، نظراً لقيام هيئة مترو الأنفاق بتحويل مسار خطوط المياه ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطة مترو الزمالك.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​
المزيد عن: مترو الانفاق قطع المياه الزمالك البحرية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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