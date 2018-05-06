محمد الشرنوبي يشكر جمهوره على نجاح حفله (صور)

يحصد المطرب الشاب محمد شرنوبى، صدى حفله الناجح الذي أقيم مساء الجمعة الماضي، داخل مسرح "ذا ماركيه" بكايرو فيستيفال سيتي، والذى رفع لافتة كامل العدد، بحضور فئات وأعمار مختلفة من الجمهور.

صعد "شرنوبي" على خشبة المسرح بجوار فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو تامر غنيم مرددًا لأغنية "أشكي لمين" وسط عاصفة من التصفيق بعدها حرص على تحية الجمهور بأسلوبه المرح، حيث طالب منهم أن يشاركوه في حديث قصير كي تضيع منه رهبة حفاوة الاستقبال ثم أنطلق ليقدم "خايف اقول اللي في قلبي" لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، "أنا أشتقتلك" لفضل شاكر.

كما قدم "عندي ثقة فيك" لفيروز بمشاركة المطربة اللبنانية تانيا صالح وسط المزيد من هتافات الإعجاب بعدها طالب شرنوبي من الجمهور أن يقدم لها تحية خاصة.

وكانت مفاجأة الحفل هو تقديم محمد الشرنوبي والده الموسيقار والملحن الكبير فاروق الشرنوبي وشقيقته المطربة رشا الشرنوبي نجمة آراب أيدول للجمهور حيث شاركهما تقديم أغنية "آدم وحنان" لماجدة الرومي والتي تفاعل معها الجميع.

وأستكمل الشرنوبي الابن وصلته الطربية بأغاني "تخونوه" للعندليب، نسم علينا الهوا لفيروز، "النهاية واحدة" لأنغام ، "أما براوه" لنجاة الصغيرة، "علي بالي" لعايدة الأيوبي، "قد الحروف" لأصالة ، "أمتى الزمان" لعبد الوهاب، "أنا كنت عيدك" لعلي الحجار، "بياع القلوب" لفضل شاكر، أنا لحبيبي" لفيروز، "عارفه" للحجار.. وغيرها ممن استمتع بها مختلف الأعمار وهو ما يجعل الشرنوبي الابن سفيرا للأغنية الطربية الأصيلة التي يعشقها الكبار ويشعر بها الشباب لما بها من شخصية مميزة لمطرب في نفس أعمارهم.

كان ضمن الحضور م.أيمن إسماعيل وحرمه، أشرف عز وحرمه وسارة الطباخ ومن نجوم الفن السيناريست تامر حبيب، نادر حمدي وحرمه ، إيمان العاصي، إيمي سالم، باهر النويهي، رامز أمير، خالد حبيب، موسى أبوطالب منظم الحفل.