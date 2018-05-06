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"الصيادلة": الصفحة الرسمية الوحيدة المعبرة عن قرارات وآراء النقابة

الأحد 06/مايو/2018 - 04:07 م
الصيادلة: الصفحة الرسمية الوحيدة المعبرة عن قرارات وآراء النقابة
أرشيفية
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منى صموئيل
 
أكدت نقابة الصيادلة أن صفحة "نقابة صيادلة مصر | الصفحة الرسمية"، هى الصفحة الوحيدة المعبرة عن قرارات واراء النقابة العامة فى القضايا المختلفة، مشيرة إلى أن ما يصدر من بيانات وقرارات على اى من الصفحات الأخرى لايمثل موقف النقابة.

وناشدت النقابة وسائل الإعلام بتحرى الدقة وعدم نقل اى معلومة الإ من المصادر الرسمية الموثقة.

واشارت نقابة الصيادلة إلى ان اي صفحات تخص عضوا من اعضاء المجلس او مجموعة من الاعضاء لا تعبر عن اراء النقابة انما تعبر عن ارائهم الشخصية.

المزيد عن: قرارات وآراء النقابة الصيادلة الصفحة الرسمية الوحيدة
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