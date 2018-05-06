البنك المركزي: إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع التكنولوجيا المالية

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن "المركزي" قام مؤخراً بانشاء إدارة معنية بالتعامل مع التكنولوجيا المالية، والبنية التحتية المتعلقة بها بالإضافة إلى التأكد من وجود القواعد الرقابية اللازمة للاستفادة من التكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي.





وأكد عامر خلال المؤتمر المشترك بين الحكومة وصندوق النقد الدولي أن البنك المركزي يعمل على تحقيق الشمول المالي لدفع وصول الخدمات المالية إلى كافة شرائح المجتمع، خاصة أن استخدام التكنولوجيا يمثل عنصر محفز لتحقيق الانتشار بتكلفة أقل عن فترات سابقة.





واضاف عامر اننا أهملنا البحث العلمى وأصبحنا سوق استهلاكى ، حيث تم الفتح الاسواق للتجارة الحرة مع الخارج ، ولسنا على القدر للمنافسة معهم وذلك عام ٧٥ ، فهناك الكثير يعتمد على تكنولوجيات من الخارج .





واكد ان الاهم الان هو استخدام التكنولوجيا فى القطاع المصرفى، حيث تم السفر مرتين الى السليكون فالى من جانب وفد البنك المركزى ، وانتداب جميع الخبراء سواء مصريين او خارج مصر التكنولوجيات المالية





واضاف انه سوف يتم إصدار قانون جديد للبنوك قريبا وذلك بالتشاور مع كبرى الموسسات العالمية المالية



