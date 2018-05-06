الموافقة مبدئيًا على قانون تقنين "أوبر وكريم".. 5 قرارات في جلسة البرلمان





تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة العديد من القضايا الشائكة في مقدمتها مشروع قانون تقنين أوضاع "أوبر وكريم" والموافقة عليه مبدئيًا، فضلاً عن الموافقة على اتفاقية للتنمية الريفية بين مصر والولايات المتحدة، وإحالة 11 طلب مناقشة عامة لهيئة المكتب، والموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر والصين.

وفيما يلي ترصد"الفجر"، أبرز قرارات مجلس النواب حول عدد من القضايا الهامة.

قانون تقنين "أوبر وكريم"

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الحكومة بقانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي يقنن أوضاع شركتي "أوبر وكريم".

اتفاقية للتنمية الريفية بين مصر والولايات المتحدة

وافق مجلس النواب، بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة، ومكتبي لجنتى العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية، زيادة الدخول "أرضي"، والموقع في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر 2017.

اتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر والصين

كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين الشعبية، الموقعة في الصين بتاريخ 5 سبتمبر 2017.

وأوضح النائب تامر عبد القادر، مقرر لجنة الإعلام والثقافة والآثار، أن الصين من أهم الشركاء لمصر، وأن اللجنة أوصت في تقريرها بدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين لما للصين من أهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية.

تطوير محطة صرف بالغربية

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان "الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الإدارة المحلية"، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنه 2018 بالموافقة على اتفاق تعاون للدعم الفني بية جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تقديم المساعدة الفنية لدعم إعداد مشروع "توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالاسكندرية"، والموقع في القاهرة بتاريخ 8 ديمسبر 2017، بقيمة 400 ألف يورو.

إحالة 11 طلب مناقشة عامة لهيئة المكتب

كما وافق مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 11 طلب مناقشة عامة، وجاء في مقدمة الطلبات، طلبا النائب بسام فليفل وأكثر من 20 آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن عودة القادمين من الخارج لبطاقات التموين تلقائيا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأسمدة للمزارعين بالجمعيات الزراعية، والطلب المقدم من النائبة نانسى سمير و20 آخرين، عن سياسية الحكومة بشأن انتشار مخلفات الهدم والبناء بشوارع محافظة الجمهورية لاسيما محافظة السويس.

وتشمل الطلبات المحالة لهيئة المكتب، الطلب المقدمة من النائب سمير رشاد أبو طالب و20 نائبا، عن سياسية الحكومة بشأن تحسين دخل المعلمين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، والطلب المقدم من النائب السيد فليفل بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الهوية الأفريقية للطلبة من خلال المناهج التعليمية، وطلب النائب طارق فاروق و20 أخرين عن سياسية الحكومة بشأن تحسين دخل أصحاب المعاشات، إضافة إلى 3 طلبات من النائب خالد حنفى، عن سياسة الحكومة بشأن إدارة المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين، وآخر عن سياسية الحكومة بشأن آليات الرقابة على الأسواق لضمان عدم المغالاة فى الأسعار لا سيما أسعار السلع الأساسية، وأخيرا بشأن تخفيف المعاناة.

إنجاز قانون تنظيم الصحافة

طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللجنة المختصة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لمناقشتها في الجلسات العامة للبرلمان، قائلاً "أتمني الانتهاء من مشروع القانون في أسرع وقت، لضبط الممارسة الإعلامية في مصر".



