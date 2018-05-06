ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول التباطؤ في تنفيذ كوبري مشاة أعلى مصرف المريوطية

الأحد 06/مايو/2018 - 04:01 م
برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول التباطؤ في تنفيذ كوبري مشاة أعلى مصرف المريوطية
طباعة
إسلام شعراوي
 
تقدم المهندس علاء والى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لوزير الموارد المائية والري بشأن التباطؤ المستمر وطول الإجراءات المتبعة فى وزارة الموارد المائية والرى، وتحديدا فى إداراتها المختلفة وهى الإدارة العامة لصرف الجيزة، والادارة المركزية بالمنيا، والادارة العامة بالجيزة، للبدء فى تنفيذ عملية إنشاء كوبرى مشاه على مصرف المريوطية أمام مجمع مدارس ناهيا، والذى تمت الموافقة على إنشائه فى 15 فبراير 2017.

وأوضح "والى"، أن هذا التباطؤ أدى الى ارتفاع تكلفة إنشاء هذا الكوبرى من 400000 جنيه الى مليون ومائتى الف جنيه، ورغم ذلك، مازالت عملية الشروع فى التنفيذ لم تبدأ حتى الآن رغم موافقة محافظة الجيزة على المساهمة فى تكلفة الانشاء مناصفة مع الوزارة، مما سيؤدى الى المزيد من ضياع المال العام وارتفاع تكلفة الانشاء.

وقال النائب إنه:"حرصا على المال العام أولا، ولمصلحة الطلاب المستفيدين من هذا الكوبرى، أرجو إحاله الطلب الى لجنة الزراعة والموارد المائية لمناقشته مع المختصين فى هذا الشأن".
المزيد عن: مصرف المريوطية طلب إحاطة برلماني التباطؤ في تنفيذ كوبري مشاة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
0
x
14:30
0
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
آرسنال
-
x
17:30
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
12:30
4
انتر ميلان
لاتسيو
0
x
15:00
0
أتلانتا
نابولي
0
x
15:00
0
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
-
x
17:00
-
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
-
x
18:00
-
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
0
x
15:00
0
بوردو
كان
-
x
17:00
-
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 4:20:05 PM