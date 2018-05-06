برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول التباطؤ في تنفيذ كوبري مشاة أعلى مصرف المريوطية

تقدم المهندس علاء والى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لوزير الموارد المائية والري بشأن التباطؤ المستمر وطول الإجراءات المتبعة فى وزارة الموارد المائية والرى، وتحديدا فى إداراتها المختلفة وهى الإدارة العامة لصرف الجيزة، والادارة المركزية بالمنيا، والادارة العامة بالجيزة، للبدء فى تنفيذ عملية إنشاء كوبرى مشاه على مصرف المريوطية أمام مجمع مدارس ناهيا، والذى تمت الموافقة على إنشائه فى 15 فبراير 2017.



وأوضح "والى"، أن هذا التباطؤ أدى الى ارتفاع تكلفة إنشاء هذا الكوبرى من 400000 جنيه الى مليون ومائتى الف جنيه، ورغم ذلك، مازالت عملية الشروع فى التنفيذ لم تبدأ حتى الآن رغم موافقة محافظة الجيزة على المساهمة فى تكلفة الانشاء مناصفة مع الوزارة، مما سيؤدى الى المزيد من ضياع المال العام وارتفاع تكلفة الانشاء.



وقال النائب إنه:"حرصا على المال العام أولا، ولمصلحة الطلاب المستفيدين من هذا الكوبرى، أرجو إحاله الطلب الى لجنة الزراعة والموارد المائية لمناقشته مع المختصين فى هذا الشأن".

