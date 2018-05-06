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"عبدالعال" عن موافق البرلمان على قانون "أوبر وكريم": "من أجل المشاركة الاقتصادية"

الأحد 06/مايو/2018 - 03:57 م
عبدالعال عن موافق البرلمان على قانون أوبر وكريم: من أجل المشاركة الاقتصادية
علي عبدالعال
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إسلام شعراوي
 
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الأحد، إن مشروع قانون تنظيم النقل البرى باستخدام التكنولوجيا والمعروف باسم قانون "أوبر وكريم" من القوانين المهمة، مشيرًا إلى أهمية التوجه إلى الاقتصاد التشاركي.

ووافق مجلس النواب مبدئيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات واللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم".

حيث جاء فى تقرير اللجنة أن السنوات الماضية شهدت تقدما كبيرا فى مجال التكنولوجيا، وتم استخدام الهواتف الذكية فى العديد من المجالات، ومنها مجال النقل من خلال تطبيق بعينه يقدم الخدمة، ولهذا وجب تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام التكنولوجيا ووضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تشريع يراعى التوازن بين مقدمى الخدمة التقليدية والنظام التكنولوجي الجديد.
المزيد عن: مصر مجلس النواب علي عبدالعال اخبار مصر أوبر وكريم
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