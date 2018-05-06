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حرس الحدود يحبط محاولات لتهريب ٦١٧ كيلوجرام حشيش عبر الحد الجنوبي

الأحد 06/مايو/2018 - 03:49 م
حرس الحدود يحبط محاولات لتهريب ٦١٧ كيلوجرام حشيش عبر الحد الجنوبي
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الفجر السعودي
 
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه تم إحباط عدة محاولات لتهريب (٦١٧) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٧) سبعة أشخاص بينهم (٦) أثيوبيين وشخص أرتيري الجنسية عبر الحدود الجنوبية للمملكة

وأضاف أن هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. حسب صحيفة "سبق"

وقد تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي بأن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة ، والتعامل معهم بحزم للقبض عليهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.


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