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البرلمان يوافق على قانون "أوبر وكريم" مبدئيًا

الأحد 06/مايو/2018 - 03:50 م
البرلمان يوافق على قانون أوبر وكريم مبدئيًا
البرلمان - ارشيفية
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إسلام شعراوي
 
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الأحد، مبدئيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات واللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم".

وجاء في تقرير اللجنة أن السنوات الماضية شهدت تقدما كبيرا فى مجال التكنولوجيا، وتم استخدام الهواتف الذكية فى العديد من المجالات، ومنها مجال النقل من خلال تطبيق بعينه يقدم الخدمة، ولهذا وجب تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام التكنولوجيا ووضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تشريع يراعى التوازن بين مقدمى الخدمة التقليدية والنظام التكنولوجي الجديد.
المزيد عن: مصر مجلس النواب كريم البرلمان اخبار مصر أوبر
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