"العربية المتحدة" تحقق أكبر انخفاض في البورصة

تصدر سهم شركة "العربية المتحدة للشحن والتفريغ" قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا، فى ختام تداولات اليوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع، بنسبة بلغت 7.64% محققاً 1.33 جنيه، ثم "البنك المصري لتنمية الصادرات " بنسبة بلغت 6.10% مغلقاً 12.46 جنية، و احتلت شركة "العالمية للاستثمار والتنمية" المرتبة الثالثة بنسبة 6.03% محققاً 15.11 جنيه، ثم أسهم "القاهرة للاسكان والتعمير" بنسبة 5.87% محققاً 14.42 جنيه لتحتل بذالك المرتبة الرابعة، واحتلت شركة "الاسكندرية لاسمنت بورتلاند " المرتبة الخامسة بنسبة 5.20% مغلقاً 7.66 جنيه.



