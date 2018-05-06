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"العربية المتحدة" تحقق أكبر انخفاض في البورصة

الأحد 06/مايو/2018 - 03:48 م
العربية المتحدة تحقق أكبر انخفاض في البورصة
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عبدالرحمن العويسي
 
تصدر سهم شركة "العربية المتحدة للشحن والتفريغ" قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا، فى ختام تداولات اليوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع، بنسبة بلغت 7.64% محققاً 1.33 جنيه، ثم "البنك المصري لتنمية الصادرات " بنسبة بلغت 6.10% مغلقاً 12.46 جنية، و احتلت شركة "العالمية للاستثمار والتنمية" المرتبة الثالثة بنسبة 6.03% محققاً 15.11 جنيه، ثم أسهم "القاهرة للاسكان والتعمير" بنسبة 5.87% محققاً 14.42 جنيه لتحتل بذالك المرتبة الرابعة، واحتلت شركة "الاسكندرية لاسمنت بورتلاند " المرتبة الخامسة بنسبة 5.20% مغلقاً 7.66 جنيه.

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