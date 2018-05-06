المخرج محمد أسامة ينتهي من 60% من مسلسل "أمر واقع"

انتهى المخرج محمد أسامة، من إخراج 60% من مشاهد مسلسل "أمر واقع"، والذى يخوض به تجربة الإخراج لأول مرة بعد أن عمل فى العديد من الأعمال الدرامية كمخرج منفذ.

وأعرب "أسامة" سعادته بالتعاون مع المؤلف دكتور محمد رفعت، وأن تكون باكورة أعماله من تأليفه لأنه من الكتاب المتميزين جدا.

كذلك أكد "أسامة" على سعادته بتعاونه أيضا مع الفنان كريم فهمى الذى أجتهد كثيرا فى هذا الدور هو وباقى كاست العمل وعلى رأسهم الفنان الكبير نبيل لحلفاوى.

والمسلسل يتناول قضية الإرهاب من خلال قضية مقتل سفير، ويشارك فى بطولته نجلاء بدر وريم مصطفى ودينا فؤاد ونيكولاس وإيناس كامل.