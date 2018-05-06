اللقاء الثاني لـ صالون الثقافات الأفريقية في "الأعلى للثقافة".. غدًا

تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة - رئيس المجلس الأعلى للثقافة، يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى؛ اللقاء الثانى لصالون الثقافات الأفريقية تحت عنوان: "آفاق الدور المصرى فى أفريقيا"، وتنظمها أمانة المؤتمرات برئاسة وائل حسين، وذلك غدًا الاثنين 7 مايو، فى تمام الساعة السادسة مساء، فى مقر المجلس بدار الأوبرا.

يحاضر فى اللقاء الدكتورة أمانى الطويل - مديرة البرنامج الأفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وتدير اللقاء الدكتورة منى إبراهيم - أستاذ اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة. وبحضور عدد من الباحثين والإعلاميين والمهتمين والمتخصصين فى الشأن الثقافى الأفريقى.

وتدعو اللجنة العلمية المنظمة للصالون الدارسين والباحثين فى الثقافات الأفريقية للحضور والمشاركة بالحوار خلال فعاليات اللقاء.