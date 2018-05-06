بتوجيهات "السيسي".. غرفة القاهرة تفتتح معرض "رمضان كريم" بأسعار مخفضة



افتتحت غرفة القاهرة التجارية اليوم الأحد، برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، معرض "رمضان كريم" بمنطقة حلوان.



وافتتح المعرض نيابة عن المهندس إبراهيم العربي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة؛ نظرًا لسفر رئيس الغرفة خارج البلاد.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع محافظة القاهرة لمساندة المواطنين، بسلع ذات أسعار خاصة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.



ويأتي فرع حلوان ضمن عدة فروع من معرض "رمضان كريم" التي تنظمها غرفة القاهرة في مناطق متنوعة منها المرج وشبرا والمعصرة ودار السلام.



وقال المهندس إبراهيم العربي إن هدف الغرفة في اختيار مثل هذه المناطق هو الذهاب إلي المواطن البسيط الذي يستحق الدعم في مكانة بسلع ذات أسعار مخفضة، تلبي احتياجاته خلال الشهر الكريم لتخفيف الأعباء عنه.



ونوه "العربي" إلي إن الغرفة تقوم بكافة تكاليف هذه المعارض حتي لا يتحمل العارض أي أعباء تكلفة وبالتالي يستطيع تخفيض الأسعار بنسبة تفيد المستهلك، وتجعل معدلات البيع تزداد مشيرا إلي أن نسبة التخفيضات متفاوتة بين السلع المعروضة حيث تتراوح ما بين 15 إلي 30%



من جانبه قال محمد عبد الغفار منسق معرض "رمضان كريم" بمنطقتي المعصرة و الدواجن بحلوان إن البيع في المعرض بأسعار التكلفة، ولذلك هناك أقبال كبير من المواطنين علي شراء السلع استعدادا لاستقبال الشهر الكريم، مشيرًا إلى إنه يتم عرض كافة السلع الأساسية والرمضانية التي تلبي احتياجات المستهلكين في المنطقة.



