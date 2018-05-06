الوزراء: ٧٠ مليون مواطن مقيدون ببطاقات التموين
الأحد 06/مايو/2018 - 02:37 م
يحيى حلمي
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن عدد المقيدين في البطاقات التمونية والذين بلغ عددهم ٧٠ مليون مواطن، مقيدون على ٢٠ مليون بطاقة تمونية، يبدأون صرف المقررات التمونية عن شهر مايو، بإجمالي كميات تبلغ ٣.٥ مليار جنيه.
وأوضح المركز، في انفرجرافيك، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، أن المواطنين المستفدين من البطاقات التمونية، يصرفون مقررتهم من خلال ١٢٠٠ مجمع استهلاكي و٣٠ ألف بدال تمويني و٣٠٠٠ فرع لمشروع جمعيتي.