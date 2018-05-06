ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الوزراء: ٧٠ مليون مواطن مقيدون ببطاقات التموين

الأحد 06/مايو/2018 - 02:37 م
الوزراء: ٧٠ مليون مواطن مقيدون ببطاقات التموين
مركز معلومات مجلس الوزراء - أرشيفية
طباعة
يحيى حلمي
 
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن عدد المقيدين في البطاقات التمونية والذين بلغ عددهم ٧٠ مليون مواطن، مقيدون على ٢٠ مليون بطاقة تمونية، يبدأون صرف المقررات التمونية عن شهر مايو، بإجمالي كميات تبلغ ٣.٥ مليار جنيه.

وأوضح المركز، في انفرجرافيك، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، أن المواطنين المستفدين من البطاقات التمونية، يصرفون مقررتهم من خلال ١٢٠٠ مجمع استهلاكي و٣٠ ألف بدال تمويني و٣٠٠٠ فرع لمشروع جمعيتي.
الوزراء: ٧٠ مليون مواطن مقيدون ببطاقات التموين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
14:30
-
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
آرسنال
-
x
17:30
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
12:30
3
انتر ميلان
لاتسيو
-
x
15:00
-
أتلانتا
نابولي
-
x
15:00
-
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
-
x
17:00
-
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
-
x
18:00
-
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
15:00
-
بوردو
كان
-
x
17:00
-
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 2:40:13 PM