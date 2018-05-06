الوزراء: ٧٠ مليون مواطن مقيدون ببطاقات التموين

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن عدد المقيدين في البطاقات التمونية والذين بلغ عددهم ٧٠ مليون مواطن، مقيدون على ٢٠ مليون بطاقة تمونية، يبدأون صرف المقررات التمونية عن شهر مايو، بإجمالي كميات تبلغ ٣.٥ مليار جنيه.



