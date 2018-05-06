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"البرلمان" يوافق على اتفاقية مساعدة زراعية بين مصر وأمريكا

الأحد 06/مايو/2018 - 02:38 م
البرلمان يوافق على اتفاقية مساعدة زراعية بين مصر وأمريكا
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إسلام شعراوي
 
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومتي مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي) والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.

وتناقش الجلسة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومي للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العام عن السنة المالية 2016-2017.
المزيد عن: مصر مساعدة زراعية مجلس النواب اتفاقية أمريكا
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