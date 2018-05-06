"البرلمان" يقر اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وبيلاروسيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد على إحالة ثلاثة تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول طريقة إقرار اتفاقيات تعاون ومنحة، إلى اللجان النوعية المختصة.



وتضمنت الإحالات: "الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر العربية وحكومة اليابان بشأن إتاحة حكومة اليابان منحة للحكومة المصرية، للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية) الصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2018، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة".



وتناقش الجلسة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومي للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العام عن السنة المالية 2016-2017.



كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات واللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "اوبر وكريم"، حيث جاء فى تقرير اللجنة أن السنوات الماضية شهدت تقدما كبيرا فى مجال التكنولوجيا، وتم استخدام الهواتف الذكية فى العديد من المجالات، ومنها مجال النقل من خلال تطبيق بعينه يقدم الخدمة، ولهذا وجب تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام التكنولوجيا ووضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تشريع يراعى التوازن بين مقدمى الخدمة التقليدية والنظام التكنولوجي الجديد.

