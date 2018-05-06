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معايشة وائل رياض في قلب ميلان الإيطالي (صور)

الأحد 06/مايو/2018 - 02:32 م
معايشة وائل رياض في قلب ميلان الإيطالي (صور)
وائل رياض
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محمد الصو
 
تواجد وائل رياض "شيتوس" مدرب المنتخب الأوليمبي، داخل أسوار قلعة إي إس ميلان الإيطالي، صباح اليوم الأحد من أجل قضاء فترة معايشة تدريبية.


يأتي ذلك في إطار رغبة المدرب، من الاستفادة ببعض الخبرات التدريبية بأوروبا، بعد أن قضى معايشة مسبقًا في أسبانيا وتحديدًا بنادي أتليتكو مدريد الإسباني.


ونشر لاعب الأهلي السابق، صورًا له من داخل الميلان وكتب عليها "من ساعة ما بطلت كورة بدري علشان الإصابة وأنا حالف إني هنجح بإذن الله وتوفيقه في التدريب، علشان كده بشتغل على نفسي باستمرار وبحاول إني أتعلم وأتطور وأعرف الجديد، تجربة المعايشة مع أتلتيكو الإسباني، أضافت ليا كتير وصممت إن أي معايشة هتبقي على نفس المستوي من الأندية الأوروبية الكبيرة، الحمد لله التجربة المرة دي كانت في إي سي ميلان وشوفت حاجات جديدة إن شاء الله أقدر أطبقها، الحمد لله".


ويستعد المنتخب الأوليمبي، لمواجهة الجزائر وديًا أواخر الشهر الحالي، تمهيدًا للمشاركة في نهائيات الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالقاهرة مطلع العام المقبل، والمؤهلة لأولميياد طوكيو 2020.

معايشة وائل رياض في قلب ميلان الإيطالي (صور)
معايشة وائل رياض في قلب ميلان الإيطالي (صور)
معايشة وائل رياض في قلب ميلان الإيطالي (صور)
معايشة وائل رياض في قلب ميلان الإيطالي (صور)
معايشة وائل رياض في قلب ميلان الإيطالي (صور)
المزيد عن: وائل رياض ميلان منتخب مصر مصر شيتوس
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