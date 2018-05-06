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علي الكشوطي يقدم برنامج "رمضان بعيونهم" رمضان المقبل

الأحد 06/مايو/2018 - 02:26 م
علي الكشوطي يقدم برنامج رمضان بعيونهم رمضان المقبل
علي الكشوطي
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أحمد رمضان متولي
 

يعود الكاتب الصحفي والمذيع علي الكشوطي، من جديد لتقديم البرامج التلفزيونية من جديد، حيث يقدم برنامج بعنوان "رمضان بعيونهم"، وهو البرنامج الذي يُعرض يوميا فى رمضان علي شاشة قناة "الناس"، ويتناول البرنامج العادات والتقاليد الخاصة بشهر رمضان الكريم لدي المسلمين في دول العالم، حيث يستضيف البرنامج في كل يوم ضيف من دولة مختلفة ليرصد عادات وتقاليد تلك البلد خلال الشهر الكريم، وكيف يستقبل أهلها الشهر الفضيل إضافة الي أشهر ما يميز مطبخ تلك الدول علي فطار وسحور رمضان.

 

البرنامج من تقديم علي الكشوطي ومن إخراج احمد الجنايني ويرأس تحريره الكاتب الصحفي صبحي مجاهد وتحت إشراف الدكتور مصطفي عبد الكريم مدير تحرير البرامج بالقناة والمخرج الكبير عماد فتوح المدير الفني والتنفيذي للقناة، وكوافير حسن جراند وناصر سيد وستايلست رفعت عبد الحكم ومحمود حافظ، ويعتبر البرنامج واحدا من برامج الخريطة الرمضانية والتي سيُعلن عن أبرز معالمها خلال أيام.

 

القناة تحرص منذ انطلاقتها الجديدة في عام 2015 علي تقديم عدد من البرامج من خلال المنهج الازهري والفهم الصحيح للدين، وذلك تحت إشراف الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، ومدير إدارة البرامج بالقناة.

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