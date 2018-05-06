متحدث البرلمان ينتقد وزير التعليم بشأن قرار إلغاء المدارس التجريبية

وتقدم "حسب الله" ببيان عاجل خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، ضد قرارات وزير التعليم بالنسبة لإلغاء المدارس التجريبية، لافتًا إلى أن هناك ملايين الأسر المصرية تعمل طول العام على "تحويش 1500 جنيه عشان تدخل ابنها مدرسة تجريبية للغات التابعة للوزارة فيجي الوزير بقرار شخصي ويلغي هذا النظام".



وطالب النائب، وزير التعليم بتوضيح رؤيته في إلغاء نظام التعليم التجريبي وهدفه من التطوير، وعرض القرار على اللجنة المختصة بالبرلمان.



وتناقش الجلسة العامة، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادل بين حكومة مصر واليابان بشأن إتاحة حكومة اليابان منحه للحكومة المصرية، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وايضا طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وجمهورية بيلاروسيا، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين مصر وجمهورية بيلاروسيا.



انتقد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، قرار وزير التعليم، بإلغاء المدارس التجريبية للغات.