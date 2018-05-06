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مصلحة الضرائب: ميكنة القطاع ستحد من التهرب (فيديو)

الأحد 06/مايو/2018 - 02:30 م
مصلحة الضرائب: ميكنة القطاع ستحد من التهرب (فيديو)
عبدالعظيم حسين
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ندى محمد
 
أكد عبدالعظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أن هناك اهتمام كبير بأزمة التهرب الضريبي، ولذا يجري اتخاذ خطوات عديدة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي بما يحد من التهرب، مشيرًا إلى تشكيل مجموعات عمل على أعلى مستوى من المصلحة بالاشتراك مع شركة كبرى متخصصة لتطوير الأداء على جميع المستويات.

وأضاف في حواره على فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، أن ميكنة العمل في الضرائب ستؤدي إلى توافر كل تعاملات المجتمع الضريبي بصورة فورية ومباشرة ولا مجال للتهرب أو الفساد، موضحًا أنه تم دراسة كم النزاعات الضريبية بمختلف أنواعها والقوانين السابقة وسلبياتها لتجاوزها عند وضع القانون الجديد.
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