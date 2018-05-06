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"شباب الزهراء" يغادر الأقصر للمنافسة على جائزة الـ350 ألف جنيه

الأحد 06/مايو/2018 - 02:29 م
شباب الزهراء يغادر الأقصر للمنافسة على جائزة الـ350 ألف جنيه
فريق مركز شباب الزهراء بالأقصر
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طاهر الحساني
 
غادر فريق مركز شباب الزهراء ممثل محافظه الأقصر، اليوم الأحد، للذهاب إلى محافظة بورسعيد للاستعداد للقاء فريق مركز شباب العمراوي ممثل محافظه الاسكندرية، على ملاعب المدينة الشبابية ببور سعيد في المباراة النهائية من دوري مراكز الشباب في نسخته الخامسة، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وأوضح حفني بركات، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، أنه من المقرر إقامة المباراة، الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن فريق مركز شباب الزهراء يستحق أن يمثل المحافظة بجدارة حيث يضم العديد من المواهب الكروية وقد تلقى التدريبات المكثفة للاستعداد للمباراة النهائية.

جدير بالذكر أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه، والفائز بالمركز الثاني سيحصل علي مبلغ ١٧٥ ألف جنيه مقدمة من وزارة الشباب والرياضة.
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