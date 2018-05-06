"بيدرو" يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك في كأس مصر

أعلن البرتغالي بيدرو بارني المدير الفنى للإسماعيلي قائمة فريقه لمباراة الزمالك يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر.









قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك





حراسة المرمى: محمد عواد – محمد مجدى – محمد فوزى.





خط الدفاع: بهاء مجدى – محمود المتولى – ريتشارد بافور– محمد هاشم – باهر المحمدى.





خط الوسط: حسني عبدربه – عماد حمدى – محمد فتحى – إبراهيم عبد الخالق – كريم بامبو – نادر رمضان – إبراهيم حسن – وجيه عبدالحكيم – محمد الصادق – توماس أبى





خط الهجوم: دييجو كالديرون – شكري نجيب



