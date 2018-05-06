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"بيدرو" يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك في كأس مصر

الأحد 06/مايو/2018 - 02:21 م
بيدرو يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك في كأس مصر
الزمالك والإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
أعلن البرتغالي بيدرو بارني المدير الفنى للإسماعيلي قائمة فريقه لمباراة الزمالك يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر.


قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد مجدى – محمد فوزى.

خط الدفاع: بهاء مجدى – محمود المتولى – ريتشارد بافور– محمد هاشم – باهر المحمدى.

خط الوسط: حسني عبدربه – عماد حمدى – محمد فتحى – إبراهيم عبد الخالق – كريم بامبو – نادر رمضان – إبراهيم حسن – وجيه عبدالحكيم – محمد الصادق – توماس أبى

خط الهجوم: دييجو كالديرون – شكري نجيب

المزيد عن: كاس مصر بيدرو الزمالك الاسماعيلي اخبار الرياضة
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