"بيدرو" يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك في كأس مصر
الأحد 06/مايو/2018 - 02:21 م
الفجر الرياضي
أعلن البرتغالي بيدرو بارني المدير الفنى للإسماعيلي قائمة فريقه لمباراة الزمالك يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر.
قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد مجدى – محمد فوزى.
خط الدفاع: بهاء مجدى – محمود المتولى – ريتشارد بافور– محمد هاشم – باهر المحمدى.
خط الوسط: حسني عبدربه – عماد حمدى – محمد فتحى – إبراهيم عبد الخالق – كريم بامبو – نادر رمضان – إبراهيم حسن – وجيه عبدالحكيم – محمد الصادق – توماس أبى
خط الهجوم: دييجو كالديرون – شكري نجيب
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