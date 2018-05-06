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غدًا.. مؤتمر صحفي لوزير البترول مع نظيره القبرصي بمقر الوزارة

الأحد 06/مايو/2018 - 02:25 م
غدًا.. مؤتمر صحفي لوزير البترول مع نظيره القبرصي بمقر الوزارة
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محمد صلاح الحج
 


يعقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية غدًا الإثنين، مؤتمر صحفى مع نظيره القبرصى عقب المباحثات المشتركة التى سوف يجريها الطرفين بمقر وزارة البترول.

يأتى هذا المؤتمر استكمال للعلاقات القوية بين البلدين والتعاون فى مجالات البترول والغاز الطبيعى بعد ترسيم الحدود مؤخرا.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عما تم الإتفاق عليه بين الجانبين المصرى والقبرصى  المتعلق بتعزيز مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة فى أنشطة البحث والإستكشاف بمنطقة البحر المتوسط.  

    

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