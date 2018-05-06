الداخلية اللبنانية: نسبة الاقتراع حتى الساعة نحو 24 % من الناخبين

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، أن نسبة الاقتراع حتى الساعة نحو 24 % من الناخبين، حسبما ذكرت قناة سي بي سي اكسترا، في خبر عاجل لها.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في لبنان، اليوم الأحد، في أول انتخابات برلمانية تجريها البلاد منذ تسع سنوات وهي فترة شهدت حالة من الشلل السياسي فضلا عن الحرب الدائرة في سوريا المجاورة.

وبدأت عملية التصويت في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.