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رئيس جامعة الفيوم يصرف مكافأة للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان

الأحد 06/مايو/2018 - 02:25 م
رئيس جامعة الفيوم يصرف مكافأة للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان
الدكتور خالد حمزة - رئيس جامعة الفيوم
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قرر الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، صرف مكافأة قدرها 300 جنيهًا لكافة العاملين بالجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأكد حمزة، اليوم الأحد، أن تلك المكافأة تأتي في إطار تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة، موضحًا أن الجامعة تكافئ دائمًا العاملين بها على جهدهم الذي يبذلونه من أجل الإرتقاء بالجامعة.

وتقدم رئيس الجامعة، بأصدق التهاني القلبية لأسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
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