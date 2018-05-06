"إيزيس" على مسرح قصر ثقافة أسوان

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عرض مسرحى لفرقة أسوان القومية المسرحية بعنوان "إيزيس" تأليف توفيق الحكيم وإخراج خالد فرح ويستمر حتى 11 مايو الجارى وذلك على مسرح قصر ثقافة أسوان بحضور أعضاء لجنة تقييم ومشاهدة المكونة من الناقد أحمد هاشم، محمود الحلونى وليليت فهمى.

تدور أحداث العرض حول "إيزيس" برؤية معاصرة من خلال الصراع الازلى بين الخير والشر المتجدد بتجدد الزمان والمكان من خلال المتغيرات على الساحة السياسية والاجتماعية منذ اختطاف مصر على يد عصابة الإخوان ومن يمولهم وحتى ثورة ٣٠ يونيو واستعادة مصر لهويتها ومكانتها الدولية بإرادة شعبية وتحطيم مخطط التقسيم بوقوف الشعب خلف جيشه.

العرض من بطولة إسراء نوبى، مصطفى لبيب، محمد حسبو، هيثم محمد، إيهاب أحمد، حسن يحيى، آلاء صلاح وآخرون، أشعار سامح العلى، ألحان وغناء خالد محمود، ألحان وتوزيع موسيقى حمدى الدكرونى ، مخرج منفذ إيهاب زكريا، استعراضات أحمد الغول .