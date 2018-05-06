"عبدالعال" يطالب بسرعة الانتهاء من قانون "تنظيم الصحافة والإعلام"

طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد اللجنة المختصة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لمناقشته في الجلسات العامة للبرلمان قائلا:"أتمنى الانتهاء من مشروع القانون في أسرع وقت لضبط الممارسة الإعلامية في مصر".



وتناقش الجلسة العامة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادل بين حكومة مصر واليابان بشأن إتاحة حكومة اليابان منحه للحكومة المصرية، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وايضا طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وجمهورية بيلاروسيا، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين مصر وجمهورية بيلاروسيا.



كما تناقش الجلسة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومي للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العام عن السنة المالية 2016-2017.

