تأجيل الاستئناف على براءة 19 متهما في "أحداث أطفيح" لـ 25 يونيو





قررت محكمة جنح مستأنف أطفيح تأجيل نظر استئناف النيابة العامة بجنوب الجيزة على براءة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث أطفيح" من تهمة التجمهر، لجلسة 25 يونيو المقبل لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين فى القضية.









وكانت محكمة الجنح بجنوب الجيزة قد أصدرت حكماً فى يناير الماضى، بحبس ١٩ متهما سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ٣ سنوات وتغريمهم ٥٠٠ جنيه، فيما قضت بتغريم المتهم القبطى ٣٦٠ ألف جنيه لاتهامه بتحويل عقار لمنشأة دينية دون ترخيص، وبرأتهم من تهمة التجمهر.





وكشفت التحقيقات أن المتهمين خرجوا عقب صلاة جمعة أول أمس متوجهين إلى كنيسة "الأمير تادرس" قاصدين استهدافها على خلفية إشاعة مفادها شروع الكنيسة فى تركيب أجراس للصلاة، واقتحموها وهشموا الكراسي والأيقونات والصلبان، وتبين فيما بعد أن مالك المكان حولها الى منشأة دينية دون ترخيص من الجهات المعنية.





وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم فى الاعتداء على الكنيسة، وأحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات فى القضية، ووجهت للمتهمين اتهامات التجمهر والتحريض على العنف والاعتداء على ملكية خاصة، فضلاً عن اتهام مالك العقار بتحويله لمنشأة دينية دون ترخيص، وفور انتهاء التحقيقات احالتهم للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.



