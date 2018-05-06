'الأعلى للإعلام' ينعي مؤسس حزب التجمع خالد محيي الدين

نعي الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خالد محيي الدين مؤسس حزب التجمع، الذي وافته المنية، مؤكدًا أن حياته كانت حافلة من النضال والعطاء من أجل مصر.









وأضاف في بيان له، أن الفقيد رحل بعد مسيرة عطاء امتدت لأكثر من سبعين عامًا، حيث شهدت حياته العديد من المحطات المهمة، وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو والرئيس الشرفي لحزب التجمع.









وأكد أن الفقيد أسس جريدة المساء، وتولى رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير دار أخبار اليوم، كما يعد أحد مؤسسي مجلس السلام العالمي، ورئيس اللجنة المصرية للسلام ونزع السلاح.







