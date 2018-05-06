"الخدمات البيطرية": الحبس 5 سنوات لذبح اللحوم خارج المجازر

أكد الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الأختام الجديدة الخاصة باللحوم الحمراء، لا يمكن تقليدها أو تزويرها، موضحا أنه حال ضبط أي جزار يقوم بذبح اللحوم خارج المجازر يتعرض للحبس مدة 5 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة تلك اللحوم على الفور.



وأوضح في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، أن الهيئة والعناصر التابعين لها يقومون بدورهم في مراقبة الأسواق لحمايتها من اللحوم الفاسدة أو المذبوحة خارج المجازر الحكومية، أو التي تمتلك أختاما مخالفة للأختام الرسمية.