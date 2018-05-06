"القوى العاملة" تبرم اتفاقية جماعية تحقق مزايا لـ300 عامل بشركة استثمارية‎

جحت جهود وزارة القوي العاملة ، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وإدارة مجموعة شركات بورت غالب، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تكفل الحفاظ علي حقوق ومكتسبات نحو 300 عامل.





وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت علي أن يتقاضى كل عامل نظير الوجبات الغذائية مبلغ 60 جنيها للعاملين المقيمين، و30 جنيها للتعاملين غير المقيمين "غير شاملة الضريبة في الحالتين" ، وذلك عن اليوم الواحد علي أن يتم احتساب المبلغ شهريا عن أيام الحضور الفعلي بالموقع.





ويستحق العامل هذا البدل النقدي للوجبات الغذائية طيلة فترة بقائه في منطقة بورت غالب، وفي حالة تغيير محل العمل للعامل بنقله إلي المدن والمناطق غير النائية، لا يستحق هذا البدل ويعتبر لا أساس له وميزة منتفاه.





وتسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي في 31 مارس 2021، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.





وقد وقع الاتفاق عن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب عبد المنعم الجمل رئيس النقابة ، وعن المجموعة المهندس محمد أحمد عبد المنعم العضو المنتدب.



