"البرلمان" يوافق على منحة أوروبية لتطوير محطة معالجة صرف بالإسكندرية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد على اتفاق تعاون للدعم الفني "منحة" بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تقديم المساعدة الفنية لدعم إعداد مشروع "توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية" والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2018.



ومن المقرر بموجب الاتفاق أن يمنح بنك الاستثمار الأوروبي منحة قدرها 400 ألف يورو، لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.



وتناقش الجلسة العامة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادل بين حكومة مصر واليابان بشأن إتاحة حكومة اليابان منحه للحكومة المصرية، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وايضا طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وجمهورية بيلاروسيا، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين مصر وجمهورية بيلاروسيا.

